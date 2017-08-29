В пензенском обкоме КПРФ открыта школа наблюдателей Политика

Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Школа наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва 10 сентября, начала свою работу на базе обкома КПРФ.

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Планируется, что обучение в ней пройдут несколько сотен человек.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в штабе пензенских коммунистов, слушателям расскажут, как пресекать вбросы бюллетеней и так называемые «карусели», куда обращаться в случае выявления фальсификаций, а также каким образом грамотно зафиксировать нарушение для последующего составления жалобы в избирком.

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Обучение в школе наблюдателей будет продолжаться вплоть до дня голосования.

Ранее лидер пензенских коммунистов, член президиума ЦК Компартии России Георгий Камнев, который является действующим депутатом Законодательного собрания области, заявил, что КПРФ готова дать бой всем, кто хочет сфальсифицировать выборы.

В частности, ожидается, что несколько депутатов Европарламента приедут в Пензенскую область в преддверии единого дня голосования, чтобы понаблюдать за ходом предвыборной кампании.