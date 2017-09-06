«Голос» обратил внимание на активность губернатора Белозерцева в преддверии выборов Политика

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Пензенская область попала в мониторинг движения в защиту прав избирателей «Голос», посвященный использованию административного ресурса в период агитационной кампании: эксперты обратили внимание на участившиеся рабочие поездки губернатора Ивана Белозерцева, возглавляющего список «Единой России» на выборах в Законодательное собрание, а также на организацию прямой линии в преддверии единого дня голосования.

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В блоке, посвященном использованию общественных и государственных мероприятий в интересах административных кандидатов, поясняется, в частности, что практика так называемых «рабочих поездок», которые широко освещаются в СМИ, активно применяется в разных регионах России.

«В Пензенской области губернатор Иван Белозерцев, первый номер списка партии «Единая Россия», в отпуск не ушел и постоянно участвует в мероприятиях, организуемых администрацией, а также в поездках по районам области. Все подобные мероприятия активно освещаются в местных СМИ. Только пензенский филиал ВГТРК почти в ежедневном режиме в своих репортажах рассказывает о поездках и выступлениях губернатора», — говорится в докладе, подготовленном по итогам анализа сложившейся ситуации.

В нем добавляется, что своего рода рекорд пришелся на 31 августа.

«В этот день состоялась прямая линия Ивана Белозерцева, и тогда вышло около 20 репортажей с упоминанием губернатора», — отмечается в тексте.

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По данным «Голоса», скрытая агитация в СМИ, в результате которой происходит информационное доминирование действующих глав регионов и партии власти, фиксируется повсеместно.

Пензенская область названа в числе тех регионов, где государственные средства массовой информации на протяжении всего периода агитации продолжают активно освещать служебную деятельность выдвинувших свою кандидатуру губернаторов, фактически за бюджетный счет занимаясь их PR-сопровождением.

Наряду с этим Пензенская область упоминается в контексте неравенства кандидатов и партий, выражающегося в давлении на них, а также создании препятствий при проведении предвыборных мероприятий.