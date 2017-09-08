У пензенского губернатора упал медиарейтинг Политика

Пенза, 8 сентября 2017. PenzaNews. Медиарейтинг губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева упал по итогам августа 2017 года. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия».

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Если месяц назад глава региона занимал 31 строчку с медиаиндексом 15 тыс. 586,4 пункта, то теперь он располагается на 36 месте, хотя его медиаиндекс вырос до 19 тыс. 84,6.

Также увеличилось и количество публикаций, в которых упоминается Иван Белозерцев: в июле их насчитывалось 3 тыс. 567, в августе — 3 тыс. 943.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», на рейтинг губернатора Пензенской области повлияло несколько заметных событий.

В их числе — намерение Ивана Белозерцева посетить все районы до 1 октября, встреча главы региона с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, а также поручение губернатора, касающееся обеспечения школ учебниками и завершения ремонта в образовательных организациях.

Кроме того, при подсчете рейтинга аналитики учли проведение прямой линии, транслировавшейся в эфире четырех пензенских телеканалов, в ходе которой Иван Белозерцев на протяжении двух часов отвечал на вопросы жителей. После ее окончания глава региона пообещал, что ни одно обращение не будет оставлено без внимания.

Медиаиндекс — показатель системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. Он рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа.

Значение медиаиндекса определяется для каждого объекта — компании, персоны или бренда — в каждом сообщении СМИ.

Его значение может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для сообщения в зависимости от тона упоминания. При анализе за определенный период все индексы по сообщениям с упоминанием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.