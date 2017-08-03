Рейтинг Белозерцева вырос за счет Неверова, Бабича и Минниханова Политика

Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Мероприятия с участием секретаря Генсовета «Единой России», заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова, полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича и главы Татарстана Рустама Минниханова повлияли на рост позиций губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в медиарейтинге компании «Медиалогия» за июль 2017 года.

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В федеральном рейтинге глава региона поднялся с 37-й строчки на 31-ю, в окружном — с восьмой на седьмую.

Такого результата удалось достичь даже несмотря на то, что значение медиаиндекса, на основе которого ранжируются губернаторы, у Ивана Белозерцева за прошлый месяц уменьшилось — с 18 тыс. 625,8 до 15 тыс. 586,4 пункта.

Также произошло сокращение числа публикаций в СМИ, в которых фигурировал пензенский губернатор — с 4 тыс. 140 в июне до 3 тыс. 567 в июле.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», на рейтинг Ивана Белозерцева повлияло несколько заметных событий.

В их числе — рабочий визит в Пензу Сергея Неверова, который 2 июля провел совещание на тему предстоящих сентябрьских выборов с активом «Единой России» и встретился с главой региона.

Кроме того, заметный PR-эффект имела церемония возложения Михаилом Бабичем и Иваном Белозерцевым цветов к мемориальной доске экс-губернатору Пензенской области Василию Бочкареву, установленной на здании ФОКа в Нижнем Ломове, который был торжественно открыт 19 июля.

Также на рейтинге сказалось открытие под одной крышей сразу двух образовательных учреждений — детского сада и школы — в Средней Елюзани, с чем жителей села в рамках празднования всероссийского Сабантуя 22 июля поздравили Иван Белозерцев и Рустам Минниханов.

Помимо этого, на позиции главы региона повлияло его поручение областным чиновникам заняться решением задач, поставленных по итогам визита в Пензенскую область глав федеральных министерств: Минтруда — Максима Топилина и Минздрава — Вероники Скворцовой, которые посетили регион 21 и 23 июня соответственно.

Медиаиндекс — показатель системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. Он рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа.

Значение медиаиндекса определяется для каждого объекта — компании, персоны или бренда — в каждом сообщении СМИ.

Его значение может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для сообщения в зависимости от тона упоминания. При анализе за определенный период все индексы по сообщениям с упоминанием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.