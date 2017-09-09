День тишины перед выборами настал в Пензенской области Политика

Пенза, 9 сентября 2017. PenzaNews. День тишины перед выборами в Законодательное собрание Пензенской области и в представительные органы власти на местах, которые пройдут в предстоящее воскресенье, официально настал в регионе в ноль часов по московскому времени в субботу, 9 сентября.

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В этот день запрещена любая агитация, проведение партийных акций, митингов, шествий, раздача листовок, политическая реклама в СМИ. Кроме того, нельзя обнародовать результаты соцопросов, прогнозов и рейтингов.

Главная цель дня тишины — дать избирателю возможность сделать осознанный выбор в спокойной обстановке и без какого-либо давления.

Согласно действующему законодательству, ранее вывешенные агитационные материалы могут оставаться на прежнем месте, если они расположены не ближе 50 метров от помещений для голосования.

Кроме того, информационные агентства и сетевые издания вправе не удалять опубликованную до 9 сентября политическую рекламу и тем более новостные или аналитические материалы, касающиеся выборов.

Нарушениями в день тишины не считаются распространение информации непосредственно о самих выборах, призывы принять в них участие, разъяснение законодательных норм и порядка голосования. Такая деятельность, как правило, осуществляется избирательными комиссиями и СМИ.

Также любая агитация запрещена непосредственно в день выборов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в единый день голосования, 10 сентября, на территории Пензенской области пройдет в общей сложности 76 выборов: 74 — местного уровня, одни — в административном центре и еще одни — региональные.

Так, во второе воскресенье сентября будут заново избраны депутаты собрания представителей 24 районов Пензенской области и города Сердобска.

Новые народные избранники появятся также в 46 комитетах местного самоуправления.

Кроме того, состоятся довыборы депутатов собрания представителей трех городов — Заречного, Кузнецка и Спасска.

В административном центре субъекта федерации тоже пройдут дополнительные выборы: в Пензенскую городскую думу будут избирать депутатов по трем одномандатным округам — №№3, 21 и 28.

Выборы в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва являются региональными. Они пройдут по смешанной избирательной системе: из 36 депутатов 18 будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 18 — по одномандатным округам (мажоритарная система).

Для голосования на выборах в региональный парламент каждый избиратель получит два бюллетеня — по областному и одномандатному округам. В первом случае он сможет проголосовать за одну из партий, чьи списки зарегистрировал облизбирком. По второму бюллетеню избиратель должен отдать предпочтение конкретному кандидату.

Графы «Против всех» в обоих бюллетенях не будет.

Для прохождения в Законодательное собрание Пензенской области партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер, а кандидатам в округах — получить относительное большинство голосов.

Срок полномочий Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва — 5 лет.

На 1 июля 2017 года в регионе было зарегистрировано 1 млн. 88 тыс. 859 избирателей.

Общее число всех кандидатов на сентябрьских выборах — 1 тыс. 428 человек, из них 410 претендуют на кресла в региональном парламенте: 71 одномандатник, еще 339 значатся в областных списках 10 политических партий.

В единый день голосования на территории Пензенской области с 8.00 до 20.00 будет открыто 1 тыс. 102 избирательных участка. В 2016 году их было 1 тыс. 105.