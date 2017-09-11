Информация о вбросе бюллетеней в Пензе проверяется, но доказательств пока нет — избирком Политика

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Информация о попытке вброса бюллетеней на избирательном участке в школе №8 города Пензы пока не нашла подтверждения. Об этом сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков.

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«Жалобы официальной не поступало. Информация [в интернете] размещена, сейчас мы ее проверяем в этой части», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в избирательной комиссии Пензенской области.

Александр Синюков отметил, что в единый день голосования озвучивались различные данные о нарушениях, однако суть происходящего во всех случаях была либо преувеличена, либо искажена.

В качестве примера он привел ситуацию в одном из районов Пензенской области, где мужчине, пришедшему на участок с двумя паспортами, выдали два бюллетеня — для него и его супруги.

«Изначально была такая же информация, что якобы там вброс в большом количестве. [...] Выезжают представители оперативной группы УМВД, председатели территориальных комиссий, члены комиссий, начинают разбираться — по факту обычная житейская история. Вот пишут о том, что вброс, я как юрист все время спрашиваю: «Где конкретные доказательства? Где фиксация? Кем что установлено?» — добавил глава облизбиркома.

Он подчеркнул, что «доказательств нет таких».

В свою очередь региональный координатор корпуса «За чистые выборы» Андрей Глухов, который также участвовал в брифинге, сообщил, что наблюдатели от объединения в школе №8 не работали, поэтому он не обладает достоверными данными о произошедшем.