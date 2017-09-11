04:27:35 Понедельник, 11 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Рейтинги Выборы-2017
ЭКСКЛЮЗИВ Пензенский губернатор рассказал, какие партии хотел бы видеть в Заксобрании

Информация о вбросе бюллетеней в Пензе проверяется, но доказательств пока нет — избирком

00:35 | 11.09.2017 | Политика

Печать

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Информация о попытке вброса бюллетеней на избирательном участке в школе №8 города Пензы пока не нашла подтверждения. Об этом сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков.

Информация о вбросе бюллетеней в Пензе проверяется, но доказательств пока нет — избирком

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Жалобы официальной не поступало. Информация [в интернете] размещена, сейчас мы ее проверяем в этой части», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в избирательной комиссии Пензенской области.

Александр Синюков отметил, что в единый день голосования озвучивались различные данные о нарушениях, однако суть происходящего во всех случаях была либо преувеличена, либо искажена.

В качестве примера он привел ситуацию в одном из районов Пензенской области, где мужчине, пришедшему на участок с двумя паспортами, выдали два бюллетеня — для него и его супруги.

«Изначально была такая же информация, что якобы там вброс в большом количестве. [...] Выезжают представители оперативной группы УМВД, председатели территориальных комиссий, члены комиссий, начинают разбираться — по факту обычная житейская история. Вот пишут о том, что вброс, я как юрист все время спрашиваю: «Где конкретные доказательства? Где фиксация? Кем что установлено?» — добавил глава облизбиркома.

Он подчеркнул, что «доказательств нет таких».

В свою очередь региональный координатор корпуса «За чистые выборы» Андрей Глухов, который также участвовал в брифинге, сообщил, что наблюдатели от объединения в школе №8 не работали, поэтому он не обладает достоверными данными о произошедшем.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области обработано более половины всех протоколов В Пензенской области обработано более 40% протоколов УИК, лидирует «Единая Россия»
Избирательная кампания в Пензенской области прошла спокойнее, чем в 2016 году — Плахута В Пензенской области озвучены данные по избирателям, голосовавшим по месту пребывания
«Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Пензенской области В Пензенской области четыре человека наказаны после выдачи избирателю двух бюллетеней
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама