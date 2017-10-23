В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации итогов голосования Политика

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ «Фальсификация итогов голосования», возбуждено в Городищенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, 10 сентября 2017 года при проведении выборов депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, а также депутатов собрания представителей Городищенского района четвертого созыва на избирательном участке в селе Средняя Елюзань неустановленными лицами была произведена фальсификация подписей избирателей в соответствующих списках», — сказала собеседница агентства.

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Она пояснила, что в список избирателей был внесен мужчина, который якобы расписался в графах выдачи бюллетеней, при этом с 2013 года по настоящее время он отбывает наказание в одном из исправительных учреждений Пензенской области.

«Аналогичная ситуация — по жительнице Средней Елюзани, которая на протяжении нескольких лет проживает в ином населенном пункте и в день голосования на избирательный участок в данном селе не являлась и не голосовала. Проведенной судебной почерковедческой экспертизой установлено, что подписи от имени вышеуказанных избирателей выполнены не ими, а другими лицами», — добавила Татьяна Махницкая.

По ее словам, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По итогам выборов, состоявшихся 10 сентября 2017 года, расклад сил в пензенском Заксобрании поменялся: «Единая Россия» получила 32 мандата, оппозиция — 4. Состав депутатского корпуса был утвержден облизбиркомом 18 сентября.

Согласно данным, опубликованным на сайте избирательной комиссии Пензенской области, по итогам единого дня голосования в состав собрания представителей Городищенского района четвертого созыва были избраны 19 человек: 17 депутатов от «Единой России» — Сергей Айкашев, Рафаэль Бибарсов, Инна Волкова, Александр Гуськов, Николай Евстифеев, Валерий Ковалев, Михаил Коротков, Олег Кузьмичев, Александр Курышкин, Александр Лапшин, Фяттях Мальков, Аббяс Пайгин, Анатолий Повалихин, Николай Посохов, Рафаэль Фуйзуллин, Фатих Халилов, Марина Храмова, а также самовыдвиженец Алексей Яговитов и Алексей Загородников, представляющий «Справедливую Россию».

На первой организационной сессии, состоявшейся 20 сентября, в которой принял участие вице-губернатор Валерий Савин, главой Городищенского района был избран депутат от округа №10 Николай Посохов. В тот же день в связи с истечением срока контракта были прекращены полномочия главы администрации района Геннадия Березина, которому вскоре было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.