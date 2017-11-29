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Белозерцев распорядился вернуть управление ЖКХ в структуру пензенского Минстроя

14:21 | 29.11.2017 | Политика

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Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев распорядился вернуть управление жилищно-коммунального хозяйства в структуру Минстроя Пензенской области.

Белозерцев распорядился вернуть управление ЖКХ в структуру пензенского Минстроя

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба правительства области, соответствующее поручение глава региона дал в ходе обсуждения проблемы водоснабжения населенных пунктов Пензенского района.

Иван Белозерцев пояснил, что получает жалобы от местных жителей на отсутствие воды из-за аварий, к которым приводит высокий процент износа сетей.

В свою очередь глава администрации Пензенского района Сергей Козин доложил, что имевшие место аварийные ситуации ликвидированы, а водоснабжение восстановлено в полном объеме.

«Устранили 20, а завтра будет еще 40», — отметил Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что необходимо сокращать расстояние от потребителей до источников водоснабжения — бурить новые скважины непосредственно в населенных пунктах, а также следить за бесперебойным обеспечением водой жителей сельской местности.

«Где аварийные бригады, где резервные источники? Не работают ни глава района, ни управление жилищно-коммунального хозяйства», — сказал губернатор.

После этого он поручил вернуть управление ЖКХ в структуру регионального министерства строительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до конца 2015 года существовало министерство строительства и ЖКХ Пензенской области, которое возглавлял Александр Гришаев.

Затем было решено переименовать ведомство — новый орган власти стал называться министерством строительства, архитектуры и дорожного хозяйства. Александр Гришаев сохранил за собой должность руководителя.

Вместе с тем было образовано управление ЖКХ и гражданской защиты населения, которое возглавил Михаил Панюхин.

Позднее из сферы ответственности Минстроя также были выведены вопросы, связанные с градостроительством. Начальником вновь созданного департамента градостроительства и архитектуры стал Леонид Иоффе, а Александр Гришаев — министром строительства и дорожного хозяйства.
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