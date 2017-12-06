Ситуации с Савиным, Иванкиным, Тузовым и домом на Ударной сказались на рейтинге региона Экономика

Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Аналитики фонда «Петербургская политика» назвали четыре основных негативных события в социально-политической жизни Пензенской области в ноябре 2017 года, которые отрицательно сказались на рейтинге устойчивости региона.

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В их числе две отставки: Валерия Савина — с поста вице-губернатора и Максима Иванкина — с должности начальника управления транспорта и связи Пензы.

В обоих случаях причины увольнения чиновников названы не были, а сами они воздержались от каких-либо комментариев, что спровоцировало различные домыслы.

Кроме того, позиции региона ослабило частичное обрушение аварийного дома на улице Ударной в Пензе, где до последнего времени оставались жить люди — выселить их удалось только с помощью приставов после соответствующего судебного решения.

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Помимо этого, к негативным событиям отнесена фаер-акция против деятельности учредителя и главного редактора одного из сетевых СМИ, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии Александра Тузова, который также является членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области.

Ее 24 ноября провели активисты движения «Левый фронт». Они пришли к коттеджу в Ахунах по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, где, согласно данным Роскомнадзора, зарегистрирована редакция СМИ, положили около калитки свиную голову, а поблизости прикрепили баннер с надписью «Тузов, от твоей писанины смердит!»

В то же время позитивно на рейтинг региона повлияло торжественное открытие Свердловского моста в Пензе после ремонта, в котором приняли участие глава Минтранса России Максим Соколов, полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич и губернатор Иван Белозерцев.

Также аналитики учли снижение в Пензенской области ставок отдельным категориям налогоплательщиков, применяющим упрощенную схему налогообложения.

Еще одним положительным событием названо заключение соглашения о сотрудничестве с Западно-Казахстанской областью.

Таким образом, рейтинг Пензенской области снизился на 0,1 пункта — до 7,8.

Этот показатель позволил региону войти во вторую группу субъектов РФ — с высокой устойчивостью, внутри которой Пензенская область заняла 12 место.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.