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Олег Мельниченко вошел в состав совета при президенте РФ по межнациональным отношениям

10:54 | 05.01.2018 | Политика

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Москва, 5 января 2018. PenzaNews. Сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко включен в состав совета при президенте России по межнациональным отношениям. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Олег Мельниченко вошел в состав совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Внести в состав совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям [...] изменения, включив в него Олега Владимировича Мельниченко — председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера (по согласованию) и исключив из него Дмитрия Игоревича Азарова [врио губернатора Самарской области]», — говорится в тексте документа.

Указ от 1 января вступил в силу со дня подписания.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко был утвержден в должности главы комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 25 октября 2017 года.

23 декабря он вошел в состав президиума Генерального совета «Единой России».

25 декабря Олег Мельниченко избран председателем Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС).
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