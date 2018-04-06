Иван Белозерцев опустился на 39 строчку медиарейтинга губернаторов Политика

Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опустился с 30 на 39 строчку медиарейтинга глав российских регионов, подготовленного компанией «Медиалогия» за март 2018 года.

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Если в феврале ему было посвящено 3 тыс. 673 публикации и сюжета в СМИ, то в марте их количество уменьшилось до 3 тыс. 516.

Значение медиаиндекса также упало — с 18 тыс. 944,4 пункта до 14 тыс. 844,6.

В рейтинге глав регионов Приволжского федерального округа Иван Белозерцев переместился с восьмой на девятую строчку.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», в марте СМИ активно освещали оглашение губернатором инвестпослания, его встречу с детским омбудсменом Анной Кузнецовой, а также с представителями двух пензенских вузов.

Кроме того, в центре внимания средств массовой информации оказался тот факт, что 18 марта Иван Белозерцев стал первым, кто проголосовал на выборах президента России на избирательном участке №61 в Пензе.

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Также в числе заметных информационных поводов названо посещение губернатором, президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым и председателем попечительского совета Федерации настольного тенниса РФ Игорем Левитиным чемпионата страны в Пензе.

Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 43 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.