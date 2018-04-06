EN
16:20:11 Пятница, 6 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Иван Белозерцев опустился на 39 строчку медиарейтинга губернаторов

15:38 | 06.04.2018 | Политика

Печать

Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опустился с 30 на 39 строчку медиарейтинга глав российских регионов, подготовленного компанией «Медиалогия» за март 2018 года.

Иван Белозерцев опустился на 39 строчку медиарейтинга губернаторов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Если в феврале ему было посвящено 3 тыс. 673 публикации и сюжета в СМИ, то в марте их количество уменьшилось до 3 тыс. 516.

Значение медиаиндекса также упало — с 18 тыс. 944,4 пункта до 14 тыс. 844,6.

В рейтинге глав регионов Приволжского федерального округа Иван Белозерцев переместился с восьмой на девятую строчку.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», в марте СМИ активно освещали оглашение губернатором инвестпослания, его встречу с детским омбудсменом Анной Кузнецовой, а также с представителями двух пензенских вузов.

Кроме того, в центре внимания средств массовой информации оказался тот факт, что 18 марта Иван Белозерцев стал первым, кто проголосовал на выборах президента России на избирательном участке №61 в Пензе.

Читайте также

Пикеты обманутых дольщиков повлияли на рейтинг Пензенской области

Также в числе заметных информационных поводов названо посещение губернатором, президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым и председателем попечительского совета Федерации настольного тенниса РФ Игорем Левитиным чемпионата страны в Пензе.

Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 43 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
Прокуратура выявила нарушения в малосердобинском бассейне «Волна» «МегаФон» запускает в продажу контрольно-кассовое оборудование в собственной рознице
Прокуратура потребовала закрыть торговый центр «М-Сити» в Кузнецке Погибший при пожаре в Пачелме мужчина увлекался радиотехникой — СКР
В теплице пензенской колонии собрали первый урожай огурцов В Пензе установлен подозреваемый в автокражах, совершенных на пляже в 2017 году
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама