Пикеты обманутых дольщиков повлияли на рейтинг Пензенской области Политика

Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Аналитики фонда «Петербургская политика» отнесли пикеты обманутых дольщиков в Пензе и увольнение главы администрации Соломинского сельсовета Валентины Бреевой к негативным событиям, повлиявшим на положение Пензенской области в рейтинге социально-политической устойчивости за март 2018 года.

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В числе позитивных событий названо подписание постановления правительства России о создании ТОР «Сердобск».

Также положительную роль сыграло заключение соглашения между регионом и «Роскачеством».

Кроме того, позиции региона укрепило открытие теннисного клуба «Лев», построенного на средства частного инвестора.

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В итоге Пензенская область набрала 7,9 пункта, что на 0,2 больше, чем месяцем ранее. Это позволило ей войти в группу регионов с высокой устойчивостью.

В число субъектов РФ с максимальной устойчивостью включены те, которым удалось набрать более 8 баллов.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.