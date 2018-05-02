Годовой доход депутата Юрия Зиновьева составил около 6,5 млн. рублей Политика

Пенза, 2 мая 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Пензенской городской думы шестого созыва от округа №13, члена фракции «Единая Россия» Юрия Зиновьева, который является одним из учредителей ООО «Согласие-2000», составил по итогам 2017 года около 6,5 млн. рублей, в то время как в 2016-м он превышал 8,1 млн. рублей.

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Народному избраннику принадлежат два земельных участка под размещение объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания общей площадью более 21 сотки, земельный участок под административные и офисные здания площадью около 10 соток, две квартиры общей площадью почти 90 кв. метров, три нежилых помещения общей площадью свыше 379 кв. метров, подземный газопровод низкого давления, нежилое здание площадью более 305 кв. метров и моторная лодка.

В пользовании у депутата находятся квартира площадью более 96 кв. метров, два земельных участка общей площадью свыше 14 соток, асфальтовое покрытие площадью более 51 метра и объект незавершенного строительства площадью около 133 кв. метров.

Годовой доход супруги Юрия Зиновьева, который по итогам 2016 года составлял более 797 тыс. рублей, в 2017-м превысил 3,1 млн. рублей.

Она владеет квартирой площадью более 96 кв. метров, объектом незавершенного строительства площадью около 133 кв. метров и автомобилем «Lexus RX 200t». Кроме того, у нее в пользовании находится земельный участок площадью 14 соток.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Юрий Зиновьев в числе 14 депутатов пензенской гордумы представил недостоверные сведения о доходах за 2015 год.

В конце апреля 2017 года трое депутатов гордумы, входящих во фракцию «Единая Россия» — Сергей Седов (округ №3), Борис Дрякин (округ №21) и Андрей Сакмаев (округ №28) — досрочно сложили свои полномочия, написав соответствующие заявления.

10 сентября 2017 года состоялись дополнительные выборы в Пензенскую городскую думу по трем одномандатным округам. Победу одержали представители «Единой России» — это Олег Ратников (округ №3), Николай Тактаров (округ №21) и Андрей Долов (округ №28).