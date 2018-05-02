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Годовой доход депутата Василия Журавлева составил около 717 тыс. рублей

11:37 | 02.05.2018 | Политика

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Пенза, 2 мая 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Пензенской городской думы шестого созыва от округа №7, члена фракции «Единая Россия» Василия Журавлева, который с декабря занимает должность технического директора АО «Т Плюс теплосеть Пенза», составил за 2017 год около 717 тыс. рублей, в то время как в 2016-м он превышал 4,5 млн. рублей.

Годовой доход депутата Василия Журавлева составил около 717 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Народному избраннику принадлежит 44/100 доли земельного участка площадью 655 кв. метров, 75/200 доли земельного участка площадью 609 кв. метров и земельный участок площадью 633 кв. метра — все они предназначены для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

Кроме того, Василий Журавлев владеет жилым домом площадью около 237 кв. метров, 11/25 доли жилого дома площадью более 51 кв. метра, дачным домом площадью 9 кв. метров и автомобилем «ВАЗ-2121».

Годовой доход супруги депутата остался примерно на том же уровне: в 2016 году он составлял примерно 413 тыс. рублей, в 2017 — около 417 тыс. рублей. Ей принадлежит полдоли квартиры площадью более 39 кв. метров.

У каждого из двоих несовершеннолетних детей депутата в собственности имеется по 1/4 доли квартиры площадью более 39 кв. метров, а в пользовании — жилой дом площадью около 237 кв. метров и земельный участок под ИЖС площадью 655 кв. метров.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Василий Журавлев в числе 14 депутатов пензенской гордумы представил недостоверные сведения о доходах за 2015 год.

В конце апреля 2017 года трое депутатов гордумы, входящих во фракцию «Единая Россия» — Сергей Седов (округ №3), Борис Дрякин (округ №21) и Андрей Сакмаев (округ №28) — досрочно сложили свои полномочия, написав соответствующие заявления.

10 сентября 2017 года состоялись дополнительные выборы в Пензенскую городскую думу по трем одномандатным округам. Победу одержали представители «Единой России» — это Олег Ратников (округ №3), Николай Тактаров (округ №21) и Андрей Долов (округ №28).

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