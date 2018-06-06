Иван Белозерцев переместился на 44 строчку медиарейтинга губернаторов Политика

Пенза, 6 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который в апреле занимал 40 строчку составленного компанией «Медиалогия» медиарейтинга глав российских регионов, переместился по итогам мая на 44 место.

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При этом количество сообщений в СМИ, в которых он упоминался, увеличилось с 3 тыс. 70 до 3 тыс. 419.

Также вырос медиаиндекс пензенского губернатора: с 14 тыс. 998,3 пункта в апреле до 15 тыс. 407,7 — в мае.

Комментируя эти цифры, в пресс-службе компании «Медиалогия» сообщили ИА «PenzaNews», что в число наиболее упоминаемых событий с участием Ивана Белозерцева попало оперативное совещание в облправительстве, в ходе которого глава региона подверг критике качество содержания территорий вдоль федеральных трасс и проведения диспансеризации детей.

Кроме того, аналитики учли сведения о декларированном доходе Ивана Белозерцева за 2017 год, который превысил 5,1 млн. рублей.

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Помимо этого, в числе заметных информационных поводов названы переговоры с генеральным управляющим комитета по экономическим отношениям со странами Восточной Европы Михаэлем Хармсом (Michael Harms) в рамках ПМЭФ, участие в региональном форуме предпринимателей и встреча с врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым.

Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя около 45 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.