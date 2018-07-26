Мэр Пензы поставил задачи перед новым начальником управления градостроительства Политика

Пенза, 26 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поставил задачи перед новым начальником управления градостроительства и архитектуры Ниной Кутыревой, приступившей к работе в данной должности с начала текущей недели.

Фото: Penza-gorod.ru

«Губернатор Иван Александрович Белозерцев уделяет большое внимание благоустройству Пензы, ее современному облику, сам предлагает интересные проекты, нас поддерживает в реализации планов, способных повысить комфортность проживания и удобства людей. Мы должны оправдать это доверие добросовестной работой на благо горожан. Городу нужны интересные яркие проекты, которые делают Пензу узнаваемой и незабываемой. Этого ждет от нас губернатор, этого ждут от нас пензенцы», — сказал он в ходе совещания в мэрии в четверг, 26 июля.

В числе проблем, требующих пристального внимания, Виктор Кувайцев назвал сложности с получением разрешений на строительство, а также с формированием земельных участков на продажу.

Читайте также

Проблема с выдачей разрешений на строительство в Пензе дошла до Генпрокуратуры

По словам мэра, с назначением Нины Кутыревой начинается новый этап в деятельности городского управления градостроительства и архитектуры, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Нина Кутырева возглавила управление градостроительства и архитектуры администрации Пензы 23 июля.

До нее обязанности начальника управления исполняла Ирина Кочеткова. Они были возложены на нее в августе 2017 года после того, как прежний руководитель Магомед Агамагомедов в ранге вице-мэра стал курировать сферу градостроительства, за которую до этого отвечала Ирина Ширшина.

На данный момент она находится под домашним арестом в связи с ранее возбужденным в отношении нее уголовным делом.