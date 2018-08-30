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Иван Краснов рекомендован на пост замглавы Пензы на постоянной основе

16:51 | 30.08.2018 | Политика

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Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. Заведующий филиалом «Статус» межрегиональной коллегии адвокатов Москвы, депутат гордумы шестого созыва от округа №25 Иван Краснов рекомендован на пост заместителя главы города Пензы на постоянной основе. Соответствующее решение приняли члены фракции «Единая Россия» в ходе заседания, состоявшегося в четверг, 30 августа.

Иван Краснов рекомендован на пост замглавы Пензы на постоянной основе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба гордумы, всего на эту должность, которая освободилась после избрания Николая Тактарова главой города, было предложено две кандидатуры. Это Иван Краснов, исполняющий обязанности заместителя главы Пензы на внештатной основе, а также начальник юридической службы ООО «Ключ здоровья», депутат от округа №35 Борис Панин.

В итоге единороссы поддержали кандидатуру Ивана Краснова.

После этого члены фракции рассмотрели вопрос о том, кто должен стать заместителем главы города на непостоянной основе.

Обсуждались две кандидатуры — директора ООО «Строительный ресурс», главы фракции «Единая Россия» в гордуме, депутата от округа №16 Владимира Мутовкина и руководителя ООО «АлексСтрой», депутата от округа №2 Алексея Савичева.

Большинство голосов было отдано за Владимира Мутовкина.

Планируется, что окончательные решения по этим вопросам будут приняты в ходе 48-й очередной сессии, которая состоится утром в предстоящую пятницу, 31 августа.

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