Александр Шипанов оштрафован на 12 тыс. рублей за участие в шествии 9 сентября Политика

Пенза, 16 сентября 2018. PenzaNews. Националист Александр Шипанов оштрафован на 12 тыс. рублей за участие в несогласованном шествии против пенсионной реформы, состоявшемся на улице Московской в Пензе 9 сентября.

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Судья Ленинского районного суда Пензы Наталья Марчук признала его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного п. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

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Рассмотрение дела состоялось в минувшую субботу, 15 сентября — на следующий день после задержания сотрудниками полиции Александра Шипанова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого за акцию 9 сентября в Пензе уже были наказаны двое активистов.

По 10 суток ареста получили председатель совета региональной молодежной общественной организации «Поколение нового времени» Иван Финогеев и сторонник оппозиционера Алексея Навального Антон Струнин, выступивший организатором уличного шествия против пенсионной реформы. Последний также был оштрафован на 18 тыс. рублей.