В УМВД не ответили, почему полиция не пресекала правонарушения в ходе шествия 9 сентября Политика

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Письмо за подписью заместителя начальника УМВД России по Пензенской области Вадима Ковтуна, которое поступило в ИА «PenzaNews» в связи с ранее направленным редакционным запросом, не содержит ответа на вопрос о том, почему сотрудники полиции, сопровождавшие участников несогласованного шествия в центре Пензы 9 сентября по пути их следования по улице Московской в сквер имени Ф.Э. Дзержинского, не пресекали действия протестующих путем предупреждения с помощью мегафона, задержания и составления протоколов по ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

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В частности, в запросе СМИ на имя начальника УМВД России по Пензенской области Сергея Щеткина указывалось на то, что в день проведения шествия против пенсионной реформы, которое не было согласовано городскими властями, никто из его участников сотрудниками правоохранительных органов задержан не был, как и по итогам митинга, состоявшегося в сквере имени Ф.Э. Дзержинского.

Вместе с тем в тексте отмечалось, что через несколько дней в Пензе начались задержания и суды в отношении лиц, которые шли в колонне по улице Московской 9 сентября.

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Кроме того, в запросе содержалась просьба к главе регионального УМВД сообщить, будут ли привлечены к ответственности все лица, участвовавшие в несогласованном шествии: по оценкам СМИ, таковых было более 200 человек.

Однако соответствующая информация в ответе также отсутствует.

«9 сентября 2018 года на территории города Пензы проведено публичное мероприятие (шествие), организатором которого выступил А.В. Струнин. Целью мероприятия было выражение протеста против повышения пенсионного возраста. При проведении указанного шествия присутствовали сотрудники полиции, которые действовали в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. За нарушение требований федерального закона Российской Федерации от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» организатор шествия и его активные участники привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в письме за подписью замглавы регионального УМВД.