Медиарейтинг Ивана Белозерцева упал Политика

Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опустился сразу на 25 строчек — на 41 место — в медиарейтинге глав российских регионов, составленном компанией «Медиалогия» по итогам февраля.

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Согласно представленным данным, в прошлом месяце ему было посвящено 3 тыс. 968 сообщений в СМИ. Медиаиндекс главы региона составил 15 тыс. 504,2 пункта.

По итогам января у Ивана Белозерцева были следующие результаты: 4 тыс. 357 сообщений в средствах массовой информации, медиаиндекс — 23 тыс. 226,9 пункта. Это позволило ему тогда занять 16 место.

Позиции пензенского губернатора в медиарейтинге в предыдущие годы менялись. По итогам 2015 года — вскоре после избрания на пост главы региона — Иван Белозерцев занимал 43 строчку (медиарейтинг — 30 тыс. 597,35 пункта), по результатам 2016-го он поднялся на 27 место (50 тыс. 445,3 пункта), 2017-го — на 26-е (232 тыс. 141,4 пункта), а по итогам 2018-го опустился на 37 строчку (198 тыс. 791,8 пункта).

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Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 49 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более позитивно представлен объект в материалах СМИ.