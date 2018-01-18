Иван Белозерцев вошел в топ-30 медиарейтинга губернаторов по итогам 2017 года Политика

Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 26 место в медиарейтинге глав российских регионов, составленном компанией «Медиалогия» по итогам 2017 года.

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Согласно представленным данным, руководителю субъекта РФ было посвящено около 48 тыс. сообщений в СМИ.

Медиаиндекс Ивана Белозерцева составил 232 тыс. 141,4 пункта.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», в числе наиболее заметных информационных поводов, связанных с деятельностью пензенского губернатора, были введение режима повышенной готовности после ЧП на ТЭЦ-1, в результате которого сотни домов остались без тепла; рабочая встреча с главой Брянской области Александром Богомазом; а также увольнение чиновников, посещавших сомнительные сайты в рабочее время.

Кроме того, средства массовой информации активно освещали всероссийский Сабантуй в селе Средняя Елюзань с участием Ивана Белозерцева и главы Татарстана Рустама Минниханова.

Помимо этого, в центре внимания журналистов оказалось анонсирование губернатором предстоящей реконструкции Бакунинского и Бригадирского мостов в Пензе.

Лидером федерального медиарейтинга по итогам прошлого года стал мэр Москвы Сергей Собянин. Его медиаиндекс равен 2 млн. 589 тыс. 669,1 пункта.

Среди глав регионов ПФО первую строчку занял Рустам Минниханов, получивший 783 тыс. 630,4 пункта. Иван Белозерцев в окружном рейтинге оказался на шестой позиции.

Основой для построения медиарейтинга губернаторов является медиаиндекс — показатель системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны.

При его расчете учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения, в том числе влиятельность источника информации; характер упоминания объекта — позитивный, негативный или нейтральный; его роль в публикации — главная или эпизодическая; наличие прямой или косвенной речи.

Значение единичного индекса может колебаться в пределах от -1000 до +1000. Чем выше медиаиндекс, тем более позитивно и выгодно представлен объект в материалах средств массовой информации.

Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 43 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.