В Пензе объявлен конкурс на включение в кадровый резерв молодежного правительства Политика

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области начало прием документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв регионального молодежного правительства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно его условиям, к участию допускаются граждане России в возрасте от 20 до 30 лет, проживающие на территории Пензенской области — студенты и выпускники ссузов и вузов, аспиранты, активисты общественных организаций и начинающие специалисты.

Подать документы необходимо до 19 апреля.

На первом этапе будет проведен отбор проектов, посвященных решению актуальных проблем в той сфере, за которой участник хочет быть закреплен в молодежном правительстве Пензенской области.

Затем состоятся собеседования с претендентами, успешно преодолевшими первый тур.

Победителей конкурса определит специальная комиссия.

Читайте также

Сергей Капралов прошел «курсы для будущих губернаторов»

Впервые идея создания молодежного правительства в Пензенской области была озвучена в августе 2009 года. Тогда начальник регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Сергей Капралов, который в настоящее время занимает должность главы Минэкономики области, сообщил, что основной задачей должно стать формирование единой системы молодежного самоуправления в регионе, а главным принципом работы — дублерство, когда за каждым профильным министром закреплен член молодежного правительства.

Постановление о создании такого совещательного органа губернатор Василий Бочкарев подписал 4 декабря 2009 года.

Конкурс по формированию молодежного правительства проводится один раз в два года.

В его состав входят не более 25 человек.

Четвертый созыв был сформирован 11 апреля 2017 года. Тогда в состав молодежного правительства вошли семь человек — Валерия Киселева, Сергей Нуждин, Николай Кузяков, Кирилл Никишин, Павел Голдин, Ирина Козлова и Юлия Авдонина.

С момента обновления официального портала правительства Пензенской области в 2017 году до сегодняшнего дня на нем не было размещено ни одного сообщения, посвященного деятельности молодежного правительства.

На сайте совещательного органа также отсутствует информация о проводимой его членами работе. В разделе «Новости» опубликовано лишь одно сообщение, а телефонный справочник и вовсе пустует.