EN
19:53:20 Вторник, 2 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе объявлен конкурс на включение в кадровый резерв молодежного правительства

17:35 | 02.04.2019 | Политика

Печать

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области начало прием документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв регионального молодежного правительства.

В Пензе объявлен конкурс на включение в кадровый резерв молодежного правительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно его условиям, к участию допускаются граждане России в возрасте от 20 до 30 лет, проживающие на территории Пензенской области — студенты и выпускники ссузов и вузов, аспиранты, активисты общественных организаций и начинающие специалисты.

Подать документы необходимо до 19 апреля.

На первом этапе будет проведен отбор проектов, посвященных решению актуальных проблем в той сфере, за которой участник хочет быть закреплен в молодежном правительстве Пензенской области.

Затем состоятся собеседования с претендентами, успешно преодолевшими первый тур.

Победителей конкурса определит специальная комиссия.

Читайте также

Сергей Капралов прошел «курсы для будущих губернаторов»

Впервые идея создания молодежного правительства в Пензенской области была озвучена в августе 2009 года. Тогда начальник регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Сергей Капралов, который в настоящее время занимает должность главы Минэкономики области, сообщил, что основной задачей должно стать формирование единой системы молодежного самоуправления в регионе, а главным принципом работы — дублерство, когда за каждым профильным министром закреплен член молодежного правительства.

Постановление о создании такого совещательного органа губернатор Василий Бочкарев подписал 4 декабря 2009 года.

Конкурс по формированию молодежного правительства проводится один раз в два года.

В его состав входят не более 25 человек.

Четвертый созыв был сформирован 11 апреля 2017 года. Тогда в состав молодежного правительства вошли семь человек — Валерия Киселева, Сергей Нуждин, Николай Кузяков, Кирилл Никишин, Павел Голдин, Ирина Козлова и Юлия Авдонина.

С момента обновления официального портала правительства Пензенской области в 2017 году до сегодняшнего дня на нем не было размещено ни одного сообщения, посвященного деятельности молодежного правительства.

На сайте совещательного органа также отсутствует информация о проводимой его членами работе. В разделе «Новости» опубликовано лишь одно сообщение, а телефонный справочник и вовсе пустует.

Загрузка...
Читайте также
Мэр Пензы оценил ход строительства завода по производству упаковочной продукции В Пензенской области создан совет по развитию предпринимательства
Турслет «Стрит» под Пензой совместят с началом уборки берега водохранилища Очевидец, спасший в Пензе провалившегося под лед мужчину, оказался ветераном МЧС
Лучший дворник Пензы получит 50 тыс. рублей Мэр Пензы отметил важность поддержки крупного бизнеса
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама