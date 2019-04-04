Виктор Кувайцев вошел в топ-5 медиарейтинга первых лиц столиц регионов ПФО Политика

Пенза, 4 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев занял пятое место в медиарейтинге первых лиц столиц регионов Приволжского федерального округа за март 2019 года, улучшив свои позиции по сравнению с февралем сразу на пять строчек. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Медиалогия».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Если в феврале медиаиндекс Виктора Кувайцева составлял 3 тыс. 121 пункт, то в марте он вырос до 4 тыс. 680.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», на результаты рейтинга повлияла, в частности, публикация в Instagram, в которой мэр Пензы призвал жителей принять участие в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства общественных территорий, прошедшем в школах 1 марта.

Также значительное внимание со стороны СМИ было уделено инициативе Виктора Кувайцева о проведении конкурсов «Лучший двор» и «Лучший дворник».

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Кроме того, на рейтинге позитивно сказались сообщения о том, что мэр Пензы вместе с заместителем председателя областного правительства Дмитрием Семеновым и начальником городского управления транспорта и связи Юлией Ереминой лично проверил состояние дорог до дач и детских загородных лагерей.

Глава города Пензы Николай Тактаров, занимавший в февральском медиарейтинге лишь 25 строчку, поднялся по итогам марта на 21 место. Его медиаиндекс вырос с 276 до 317 пунктов.

В компании «Медиалогия» пояснили, что при ранжировании, в частности, был принят во внимание тот факт, что Николай Тактакров участвовал в церемонии награждения победителей конкурса «Воспитатель года». На результаты рейтинга также повлияло его поздравление сотрудников ЖКХ с профессиональным праздником.

Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 50 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.

В медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа вошли главы городов и главы администраций.