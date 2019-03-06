Пензенская область вернулась в группу регионов с максимальной устойчивостью — рейтинг Политика

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Пензенская область, которая почти два года назад покинула группу регионов с максимальной устойчивостью, вновь включена в нее. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга фонда «Петербургская политика» за февраль 2019 года.

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Согласно представленным данным, позиции региона выросли на 0,1 балла — с 7,9 до 8.

Вместе с тем даже минимальный рост позволил Пензенской области перейти из категории регионов с высокой социально-политической устойчивостью в ранг тех, у кого она максимальная.

В основном такого результата удалось добиться благодаря договоренностям, достигнутым на Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи.

По мнению аналитиков, положительное влияние на рейтинг региона оказали: соглашение с ГК «Дамате» о строительстве завода по производству кошерной продукции и консервов из индейки, протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству с группой «Черкизово», а также документ о стратегическом партнерстве с банком «Открытие».

Кроме того, позитивную роль сыграла договоренность с китайской COFCO Group об участии в проекте по глубокой переработке пшеницы.

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Помимо этого, в поле зрения экспертов попал меморандум о сотрудничестве между правительством области, ПАО «КамАЗ» и Фондом развития моногородов, а также утверждение дорожной карты по созданию индустриального парка на базе АО «Сердобский машиностроительный завод».

Еще одним событием, повлиявшим на устойчивость региона, стало увеличение размера ежемесячной выплаты ветеранам труда Пензенской области с 300 до 500 рублей, а также аналогичные меры, принятые в отношении ряда других льготных категорий граждан.

В числе негативных факторов названо проведение в Кузнецком районе съезда общественной организации «Объединение перевозчиков России», на котором было выражено недоверие президенту страны и правительству РФ.

Также отрицательную роль сыграло падение Пензенской области в рейтинге командных игровых видов спорта.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.