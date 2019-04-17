В Пензе зарегистрированы еще 37 участников праймериз «Единой России» Политика

Пенза, 17 апреля 2019. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» зарегистрировал еще 37 участников праймериз в ходе заседания, состоявшегося в среду, 17 апреля.

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В их числе трое действующих народных избранников — Игорь Костин, Михаил Шленчик и Сергей Лисовол.

Также кандидатами стали директор областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Марина Осипова, руководитель централизованной библиотечной системы Пензы Галина Асеева, ведущий специалист городского комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Ульяна Безрукова, бывший заместитель начальника управления культуры Пензы Анастасия Баязитова, генеральный директор ООО «Донна» Светлана Михеева, глава ООО «Техподдержка» Наталья Асеева, гендиректор «Пензенского завода точных приборов» Дмитрий Акимов.

Кроме того, в предварительном голосовании будут участвовать временно неработающая Юлия Филатова, начальник отдела внешнеэкономической деятельности ООО «СтанкоМашСтрой» Сергей Мозолин, инженер ООО «Пласт» Евгений Бородин, индивидуальные предприниматели Антон Поляков и Олег Синьгин, менеджер, работающий у ИП, Михаил Шахов и стрелок группы военизированной охраны №3 в филиале ФГУП «Охрана» Росгвардии Олег Асеев.

Значительная часть зарегистрированных — 18 человек — представляют сферу образования.

Среди них — председатель реготделения Поискового движения России, замдиректора школы №37 города Пензы Лариса Казакова, заместитель заведующей по воспитательной и методической работе филиала №1 детсада №124 Юлия Логинова и воспитатель этого же дошкольного учреждения Надежда Антипова, сотрудницы детсадов №149 Елена Пчелинцева, №10 — Елизавета Емелина, №23 —Любовь Кувшинова, №152 — Ксения Ефимова, инструктор по физической культуре детсада №57 Маргарита Ежова.

Помимо этого, кандидатами стали директор детской музыкальной школы №7 Михаил Лощинин, педагог начальных классов школы №36 Оксана Исаева, учитель физики школы №66 имени В.А. Стукалова Артем Лисин, учитель лицея архитектуры и дизайна №3 Юлия Тихоненко, педагог дома детского творчества №1 Александр Царьков.

Также зарегистрированы преподаватели IT-колледжа Людмила Майорова и Светлана Носова, доцент кафедры «Механика» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Ольга Земцова, доцент кафедры «История и философия» этого же вуза Алла Вазерова, заведующий лабораторией в ПГУ Павел Маркин.

Двое из тех, кто решил попробовать свои силы в праймериз, оказались студентами — это Даниил Ефимов из Пензенского государственного технологического университета и Вадим Андрейчук, представляющий филиал Московского университета имени С.Ю. Витте.

Таким образом, общее число участников праймериз достигло 117 человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 февраля был создан региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России».

18 марта были зарегистрированы 10 участников праймериз, 22-го и 29-го числа — еще 17 и 16 человек соответственно, 5 апреля — 15, 13 числа — 22.



Прием документов от желающих попробовать свои силы продлится по 30 апреля. Предварительное голосование состоится 26 мая.