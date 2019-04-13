В Пензе зарегистрированы еще 22 участника праймериз «Единой России» Политика

Пенза, 13 апреля 2019. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» зарегистрировал еще 22 участников праймериз в ходе заседания, состоявшегося в минувшую пятницу, 12 апреля.

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В их числе — шесть действующих депутатов гордумы. Это заместитель главы Пензы на непостоянной основе, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме, гендиректор ООО «Строительный ресурс» Владимир Мутовкин, коммерческий директор у индивидуального предпринимателя Елены Сучковой Андрей Сучков, заместитель генерального директора ООО «РС Групп» Роман Петрухин, руководитель операционного офиса «Пензенский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» Алексей Рогонов, директор ООО «АлексСтрой» Алексей Савичев и глава ООО «Земстройинвест» Юрий Крячко.

Кроме того, в предварительном голосовании примут участие представители сферы образования: преподаватель театрального искусства в ДШИ №8 Василиса Левичева, директор филиала Московского университета имени С.Ю. Витте Виктор Ульянов, преподаватель пензенского областного медицинского колледжа Сергей Яровиков, декан факультета биотехнологий ПензГТУ Алексей Кузьмишкин, являющиеся членами партии, а также председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ПГУАС Юлия Кирюшина, студентка первого курса магистратуры Пензенского ГАУ Елена Ткачук и студент третьего курса ПГУАС Владислав Лобанов.

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Помимо этого, в качестве участников праймериз зарегистрированы члены «Единой России» — секретарь суда судебного участка №3 Октябрьского района Пензы Ирина Клюева, инженер пожарной охраны филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Сергей Болабохин, генеральный директор ООО «Ж.Д.Тупик» Сергей Седов, инженер по благоустройству ГТС в МУП «Пензадормост» Алексей Суходолов, военные пенсионеры Лев Мельников и Владимир Романченко.

Также свои силы попробуют генеральный директор ООО «Миллион Степс» Арнольд Айдинян, специалист по маркетингу АО «ПО «Электроприбор» Полина Манькова и руководитель ООО «Ветерок» Алексей Чикиримов.

Таким образом, общее число участников праймериз достигло 80 человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 февраля был создан региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России».

18 марта были зарегистрированы 10 участников праймериз, 22-го и 29-го числа — еще 17 и 16 человек соответственно, 5 апреля — 15.



Прием документов от желающих попробовать свои силы продлится по 30 апреля. Предварительное голосование состоится 26 мая.