Годовой доход депутата Вениамина Африканова составил более 10,5 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Вениамина Африканова, избранного по единому округу в составе региональной группы №16, который также является первым заместителем генерального директора ООО «ТНС энерго Пенза», составил за 2018 год более 10,5 млн. рублей.

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У него в собственности находятся две квартиры общей площадью почти 136 кв. метров и три нежилых помещения общей площадью более 52 кв. метров.

Супруга депутата задекларировала доход в размере около 2,3 тыс. рублей.

Жена Вениамина Африканова владеет двумя земельными участками общей площадью свыше 29 соток, жилым домом площадью более 322 кв. метров, квартирой площадью около 79 кв. метров, гаражом площадью примерно 20 кв. метров и автомобилем «Toyota RAV4».

Депутат удостоен благодарности председателя Совета Федерации и почетной грамоты Законодательного собрания Пензенской области.

Доход Вениамина Африканова за 2017 год составлял 17,7 млн. рублей, за 2016 — 15 млн. рублей, за 2015 — 12,7 млн. рублей, за 2014 — около 5 млн. рублей, за 2013 — более 9 млн. рублей, за 2012 — около 42,6 млн. рублей.

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.