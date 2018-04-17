Годовой доход депутата Вениамина Африканова почти достиг 18 млн. рублей Политика

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Вениамина Африканова, избранного по единому округу в составе региональной группы №16, который также является первым заместителем генерального директора ООО «ТНС энерго Пенза», вырос за 2017 год до 17,7 млн. рублей, в то время как годом ранее он составлял 15 млн. рублей.

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В собственности у народного избранника находятся две квартиры общей площадью почти 136 кв. метров и три нежилых помещения общей площадью более 52 кв. метров.

Доход супруги Вениамина Африканова по итогам прошлого года составил 2,8 тыс. рублей, прежде сумма была еще меньше — около 910 рублей.

Вместе с тем она владеет двумя земельными участками общей площадью свыше 29 соток, жилым домом площадью более 322 кв. метров, квартирой площадью около 79 кв. метров, гаражом площадью примерно 20 кв. метров и автомобилем «Toyota RAV4».

В пользовании у жены депутата, а также двух несовершеннолетних дочерей находится квартира площадью около 82 кв. метров. Помимо этого, супруга Вениамина Африканова пользуется земельным участком площадью около 20 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.