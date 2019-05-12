Годовой доход депутата Алексея Петрова составил около 508 тыс. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области, члена фракции КПРФ Алексея Петрова, избранного по партийному списку, который является соучредителем ООО «Департамент развития отдыха и туризма», составил за 2018 год около 508 тыс. рублей.

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На сайте регионального парламента место его основной работы не указано, при этом, согласно данным облизбиркома, на момент выдвижения Алексей Петров занимал должность начальника пензенского подразделения ООО «Нефтьторгсервис».

На первой сессии Заксобрания шестого созыва, состоявшейся 26 сентября 2017 года, он был избран заместителем председателя комитета по госстроительству и вопросам местного самоуправления, осуществляющим полномочия на профессиональной постоянной основе, однако впоследствии отказался от оплачиваемой должности.

Алексей Петров владеет квартирой площадью около 36 кв. метров. Еще одна квартира площадью почти 83 кв. метра находится у коммуниста в совместной собственности с супругой.

Также у жены депутата имеются два автомобиля — «Nissan Qashqai» и «Mitsubishi Pajero». Ее годовой доход составил более 415 тыс. рублей.

У двоих из троих несовершеннолетних детей Алексея Петрова в собственности находится по 1/3 доли квартиры площадью почти 23 кв. метра. Кроме того, у одного из них имеется 1/2 доли квартиры площадью около 53 кв. метров.

Алексей Петров избирался депутатом Пензенской городской думы четвертого и пятого созывов. Он удостоен памятных знаков «Российскому парламентаризму 100 лет» и «За честное исполнение депутатского долга», а также почетной грамоты гордумы.

Доход Алексея Петрова за 2017 год составлял 504 тыс. рублей.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.