Годовой доход депутата Алексея Петрова составил чуть более полумиллиона рублей Политика

Пенза, 29 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области, члена фракции КПРФ Алексея Петрова, избранного по партийному списку, составил за 2017 год более 504 тыс. рублей.

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На сайте регионального парламента место его основной работы не указано, при этом, согласно данным облизбиркома, на момент выдвижения Алексей Петров занимал должность начальника пензенского подразделения ООО «Нефтьторгсервис».

На первой сессии Заксобрания шестого созыва, состоявшейся 26 сентября 2017 года, он был избран заместителем председателя комитета по госстроительству и вопросам местного самоуправления, осуществляющим полномочия на профессиональной постоянной основе, однако впоследствии отказался от оплачиваемой должности.

Алексей Петров владеет квартирой площадью около 36 кв. метров и 1/2 доли квартиры площадью около 53 кв. метров. Кроме того, еще одна квартира площадью почти 83 кв. метров находится у коммуниста в совместной собственности с супругой.

У жены депутата имеется два автомобиля — «Nissan Qashqai» и «Mitsubishi Pajero», при этом ее годовой доход составил свыше 409 тыс. рублей.

В пользовании у супруги Алексея Петрова, а также у одного из несовершеннолетних сыновей находится квартира площадью 35,5 кв. метра.

Двоим другим детям — сыну и дочери — принадлежит по 1/3 доли квартиры площадью около 23 кв. метров. В пользовании у них имеется квартира площадью около 53 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.