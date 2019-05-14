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Годовой доход главы пензенского правительства Николая Симонова превысил 6,5 млн. рублей

09:28 | 14.05.2019 | Политика

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Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Декларированный доход председателя правительства Пензенской области Николая Симонова составил за 2018 год свыше 6,5 млн. рублей, что в два раза больше уровня 2017-го.

Годовой доход главы пензенского правительства Николая Симонова превысил 6,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ему по-прежнему принадлежат земельный участок площадью 6 соток, жилой дом площадью 30 кв. метров, квартира площадью 140 кв. метров, а также сарай площадью 12 кв. метров и автомобиль «Toyota».

Еще одна иномарка — «Mitsubishi» — из собственности председателя пензенского правительства выбыла.

В пользовании у Николая Симонова находятся земельный участок площадью около 19 соток, жилой дом площадью примерно 229 кв. метров и квартира площадью около 30 кв. метров.

Годовой доход супруги чиновника превысил 5,2 млн. рублей.

Она владеет 1/2 доли земельного участка площадью около 19 соток, жилым домом площадью почти 229 кв. метров, квартирой площадью около 30 кв. метров, а также двумя нежилыми помещениями общей площадью более 681 кв. метра.

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В пользовании у супруги председателя регионального правительства находятся квартира площадью 140 кв. метров, земельный участок площадью 6 соток, жилой дом площадью 30 кв. метров и сарай площадью 12 кв. метров.

Транспортных средств у нее нет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Николай Симонов приступил к работе в правительстве Пензенской области в октябре 2015 года.

Его декларированный доход составлял за 2015 год более 6,5 млн. рублей, за 2016 — около 2,8 млн. рублей, за 2017 год — почти 3,2 млн. рублей.

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