Годовой доход главы пензенского правительства Николая Симонова превысил 6,5 млн. рублей Политика

Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Декларированный доход председателя правительства Пензенской области Николая Симонова составил за 2018 год свыше 6,5 млн. рублей, что в два раза больше уровня 2017-го.

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Ему по-прежнему принадлежат земельный участок площадью 6 соток, жилой дом площадью 30 кв. метров, квартира площадью 140 кв. метров, а также сарай площадью 12 кв. метров и автомобиль «Toyota».

Еще одна иномарка — «Mitsubishi» — из собственности председателя пензенского правительства выбыла.

В пользовании у Николая Симонова находятся земельный участок площадью около 19 соток, жилой дом площадью примерно 229 кв. метров и квартира площадью около 30 кв. метров.

Годовой доход супруги чиновника превысил 5,2 млн. рублей.

Она владеет 1/2 доли земельного участка площадью около 19 соток, жилым домом площадью почти 229 кв. метров, квартирой площадью около 30 кв. метров, а также двумя нежилыми помещениями общей площадью более 681 кв. метра.

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В пользовании у супруги председателя регионального правительства находятся квартира площадью 140 кв. метров, земельный участок площадью 6 соток, жилой дом площадью 30 кв. метров и сарай площадью 12 кв. метров.

Транспортных средств у нее нет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Николай Симонов приступил к работе в правительстве Пензенской области в октябре 2015 года.

Его декларированный доход составлял за 2015 год более 6,5 млн. рублей, за 2016 — около 2,8 млн. рублей, за 2017 год — почти 3,2 млн. рублей.