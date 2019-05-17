Медиарейтинг Ивана Белозерцева вырос в апреле Политика

Пенза, 17 мая 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, терявший позиции в медиарейтинге глав российских регионов на протяжении трех месяцев подряд, улучшил свое положение по итогам апреля. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По результатам прошлого месяца он поднялся с 50-й на 39-ю строчку.

Если в марте пензенскому губернатору было посвящено 3 тыс. 404 публикации в СМИ, то в апреле их число увеличилось до 3 тыс. 950.

Медиаиндекс вырос с 13 тыс. 119 пунктов до 19 тыс. 256,3.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», в число наиболее упоминаемых событий с участием Ивана Белозерцева вошла рабочая встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой он представил главе государства крупнейший в стране проект по производству и переработке мяса индейки, реализуемый ГК «Дамате».

Также на медиарейтинг губернатора повлияло то, что он рассказал об итогах встречи в Кремле на рабочем совещании с главами администраций городских округов и муниципальных районов.

Кроме того, в поле зрения СМИ попало совещание 8 апреля, на котором Иван Белозерцев возмутился тем, как в регионе ведутся работы по благоустройству, а также информация о том, что губернатор дал ряд поручений по ремонту соцобъектов Каменского района.

Помимо этого, на позиции Ивана Белозерцева сказалась его встреча с гендиректором «Новапорта» Сергеем Рудаковым, в ходе которой обсуждалась возможность передачи холдингу аэропорта Пензы в управление с инвестиционными условиями, предусматривающими строительство нового здания аэровокзала.

Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 50 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более позитивно представлен объект в материалах СМИ.