Полукаров считает правильным, что на прямой линии не упомянули о конфликте в Чемодановке Политика

Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Владимир Полукаров, входящий во фракцию «Единая Россия», положительно оценил тот факт, что в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным не была затронута тема конфликта в Чемодановке, в результате которого погиб мужчина, часть жителей населенного пункта покинули свои дома, а 28 человек оказались арестованы.

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«Сегодня ни президент, ни кто-либо из присутствующих на прямой линии не сочли нужным — и правильно, наверное — говорить о вопросе, который вот у нас вызывает боль. Это тоже правильно. Не потому, что мы хотим это как-то замотать, заболтать, заговорить — нет. Беда есть беда», — сказал он в ходе заседания совета по делам национально-культурных автономий при правительстве Пензенской области в четверг, 20 июня.

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Владимир Полукаров добавил, что большой вклад в урегулирование конфликта внес губернатор Иван Белозерцев.

«Губернатор, действительно, пережил очень непростые дни, и надо ему отдать должное, потому что — вот что бы ни говорили — именно его вмешательство действительно сыграло решающую роль в погашении этого конфликта. И это признают обе стороны», — пояснил вице-спикер регионального парламента.

Он пожелал членам совета, чтобы их объединяли только позитивные совместные дела и им как можно реже приходилось разводить конфликтующие стороны.