Денис Желиховский назвал причину переноса даты первой сессии пензенской гордумы Политика

Пенза, 15 сентября 2019. PenzaNews. Избранный депутат Пензенской городской думы седьмого созыва от округа №22 Денис Желиховский, выполняющий функции председателя оргкомитета по подготовке и созыву первой сессии представительного органа, назвал причину, по которой назначенное на 16 сентября заседание решено отложить.

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«Еще не совсем юридически все документы были готовы, поэтому взяли немножко паузу на подготовку документов для того, чтобы остаться в правовом поле и правильно провести первую сессию», — сказал он, комментируя ИА «PenzaNews» итоги состоявшегося накануне заседания оргкомитета.

Собеседник агентства добавил, что новая дата первой сессии будет определена в кратчайшие сроки.

«Так как мы стараемся максимально оперативно это сделать, [...] планируем провести оргкомитет в понедельник [16 сентября]. Соответственно, в понедельник тогда будет назначено время первой сессии», — уточнил Денис Желиховский.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в соответствии с уставом Пензы, для подготовки к первой сессии городской думы седьмого созыва из числа вновь избранных депутатов был сформирован оргкомитет.

В соответствии с регламентом гордумы, в его состав был включен каждый третий депутат по алфавитному списку. Это Денис Желиховский, Алексей Иванов, Иван Краснов, Николай Кузяков, Елена Мещерякова, Борис Панин, Александр Рогожкин, Алексей Савичев, Александр Трутнев, Виктор Хомец и Петр Чугай. Председателем оргкомитета избран Денис Желиховский.

На основании его письма от 10 сентября первую сессию планировалось провести 16-го числа. На ней предполагалось рассмотреть вопросы о досрочном прекращении полномочий мэра Пензы Виктора Кувайцева, о главе города, а также о секретариате сессий гордумы седьмого созыва.

14 сентября оргкомитет отменил ранее принятое решение. Соответствующая информация размещена на сайте гордумы. При этом причины, по которым первая сессия отложена, и новая дата ее проведения не уточняются.