Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Кувайцева будет рассмотрен 29 ноября Политика

Пенза, 25 ноября 2019. PenzaNews. Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» Виктора Кувайцева, который в конце октября занял должность первого заместителя председателя регионального правительства, будет рассмотрен в ходе 5-й очередной сессии в предстоящую пятницу, 29 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», ранее Виктор Кувайцев написал заявление об отставке по собственному желанию в соответствии с п. 3.2 ст. 20 устава Пензы.

В случае если народные избранники поддержат данное решение, то его депутатские полномочия будут считаться прекращенными с 28 октября 2019 года — со дня назначения в правительство Пензенской области.

Биография

Кувайцев Виктор Николаевич

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Виктор Кувайцев возглавлял список «Единой России» на выборах в пензенскую гордуму седьмого созыва, состоявшихся 8 сентября 2019 года.

«Единая Россия» получила в гордуме Пензы большинство — 19 мандатов из 35.

По единому округу от партии были избраны Виктор Кувайцев, Мария Львова-Белова, Дмитрий Акимов и Елена Мещерякова.

В одномандатных округах победу одержали Алексей Савичев, Игорь Костин, Юрий Зиновьев, Алексей Шуварин, Владимир Мутовкин, Алексей Рогонов, Николай Кузяков, Юрий Крячко, Иван Краснов, Валерий Савельев, Роман Петрухин, Андрей Сучков, Денис Желиховский, Алексей Чикиримов и Борис Панин.

После того, как Мария Львова-Белова и еще 14 человек отказались от мандата депутата, он перешел к Ольге Израновой.