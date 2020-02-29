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«Единая Россия» объявила праймериз на довыборах в Госдуму в Пензенской области

09:57 | 29.02.2020 | Политика

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Пенза, 29 февраля 2020. PenzaNews. Выдвижение участников предварительного голосования «Единой России» с целью отбора кандидата в депутаты Госдумы по лермонтовскому одномандатному избирательному округу №147 будет организовано в период с 1 марта по 5 мая. Такое решение принято на заседании президиума регионального политсовета партии в минувшую пятницу, 28 февраля.

«Единая Россия» объявила праймериз на довыборах в Госдуму в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе него также был сформирован оргкомитет по проведению праймериз.

Как сообщает пресс-служба реготделения «Единой России», предварительное голосование открыто для всех желающих, не состоящих в других политических партиях, не имеющих судимости и иных определенных в установленном порядке ограничений для участия в соответствующей процедуре.

Участники праймериз могут проводить встречи с избирателями, вести собственные агитационные кампании.

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Единый день предварительного голосования состоится 31 мая.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», дополнительные выборы в Госдуму России по 147-му лермонтовскому одномандатному избирательному округу в Пензенской области состоятся в единый день голосования, 13 сентября.

Мандат депутата по данному округу стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Леонида Левина, входившего во фракцию «Справедливая Россия».

22 января он был назначен на пост заместителя руководителя аппарата правительства РФ.

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