Савин прокомментировал свое назначение зампредом пензенского правительства Политика

Пенза, 17 февраля 2020. PenzaNews. Бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, который летом 2019 года был оправдан по уголовному делу о мошенничестве с земельным участком, прокомментировал ИА «PenzaNews» свое назначение на должность заместителя председателя правительства региона.

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«Я готов работать как всегда — с полной отдачей», — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, какую сферу он будет курировать, Валерий Савин пояснил, что предварительно шла речь о социальном блоке, но окончательное решение о перераспределении обязанностей между зампредами облправительства пока не принято.

«Без работы не останемся, есть чем заниматься», — отметил он, добавив, что в первую очередь это «решение вопросов социально-экономического значения» и проблем, волнующих жителей.

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По словам Валерия Савина, документ о его назначении «появился буквально сегодня вечером», поэтому с коллегами он пока не виделся и сказать о том, как они восприняли его возвращение, не может.

Он уточнил, что по-прежнему является членом «Единой России», но при этом как заместитель председателя облправительства намерен в равной степени взаимодействовать с представителями разных политических сил.

«Мы должны учитывать интересы всех граждан и всех политических сил, которые сегодня существуют и работают на территории Пензенской области. Это и парламентские партии, и непарламентские, и общественные организации, потому что они сегодня тоже имеют большое, очень важное значение», — подчеркнул Валерий Савин.

По мнению собеседника агентства, разговоры о том, что его возвращение во власть пришлось на период неофициального старта избирательной кампании по выборам губернатора, являются некорректными.

«Избирательная кампания начинается с момента окончания предыдущей, поэтому говорить о том, что сегодня стартовала формально избирательная кампания, это неправильно», — сказал Валерий Савин.

Он выразил уверенность в том, что «жители будут давать оценку тому, что сделано не за месяц, не за два, не за три», а за весь губернаторский срок.

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Комментируя тот факт, что губернатор Иван Белозерцев предложил ему место зампреда правительства, а не кресло вице-губернатора, которое он занимал до увольнения, Валерий Савин заявил, что «никогда ни за какими должностями не гонялся».

«Работа меня сама находила. Это было и когда я работал заместителем мэра города Пензы, когда я пришел в правительство в бытность губернатора Василия Кузьмича Бочкарева, это было и когда меня пригласили на работу в администрацию президента в Приволжский федеральный округ [аппарат полномочного представителя президента России в ПФО]. Поэтому губернатор принял решение о том, чтобы пригласить меня на работу в правительство. Я как бы на это предложение дал положительный ответ. Поэтому, как говорится, была бы шея, хомут найдется. Я привык работать всегда и выполнять свою работу честно и добросовестно. Поэтому будем работать на том участке, который мне Иван Александрович определил», — резюмировал собеседник агентства.