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Зампред пензенского правительства Беспалов лишен водительских прав на 1,5 года

11:36 | 27.05.2020 | Политика

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Пенза, 27 мая 2020. PenzaNews. Наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на полтора года назначено заместителю председателя правительства Пензенской области Валерию Беспалову за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил представитель судебного участка №5 Ленинского района Пензы.

Зампред пензенского правительства Беспалов лишен водительских прав на 1,5 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Постановление не вступило в законную силу», — отметил собеседник агентства.

Согласно сведениям, размещенным на сайте судебного участка, дело об административном правонарушении рассматривала мировой судья Яна Матюшенко. Постановление о назначении наказания вынесено 25 мая.

Зампред правительства Пензенской области Валерий Беспалов курирует работу двух региональных ведомств — министерства промышленности и инновационной политики, а также управления цифрового развития, информационных технологий и связи.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ночь на 22 февраля в интернете и ряде СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлен момент, как человек, похожий на заместителя председателя правительства Пензенской области Валерия Беспалова, скандалит с инспекторами ДПС.

Причиной недовольства мужчины, предположительно, стало то, что автомобиль «Mitsubishi Lancer», в котором он ехал, был остановлен сотрудниками ГИБДД под Пензой — в поселке Золотаревка, а на находившуюся за рулем молодую женщину составлен протокол об отстранении от управления транспортным средством в связи с наличием у нее признаков алкогольного опьянения.

Утром 22 февраля пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила, что глава региона Иван Белозерцев проинформирован о дорожном инциденте. По ее словам, назначено служебное расследование.

В тот же день Валерий Беспалов заявил ИА «PenzaNews», что не будет комментировать «никаким образом эту историю».

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