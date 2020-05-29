Мутовкин не видит оснований для прекращения своих полномочий из-за дела в связи с ситуацией в Заре Политика

Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин, занимавший должность директора МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» в 2011–2016 годах, не видит оснований для временного прекращения своих полномочий в связи с расследованием обстоятельств ввода в эксплуатацию домов ненадлежащего качества в Заре, заказчиком строительства которых изначально выступало муниципальное казенное учреждение. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос главы фракции КПРФ в гордуме Александра Смирнова.

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«В средствах массовой информации появилась очень тревожная информация о Вашем участии в проверочных мероприятиях, проводимых правоохранительными органами вследствие Вашей деятельности в качестве руководителя департамента ЖКХ. Последнее время наша область попала в топ негативных новостей, связанных с уголовными делами в отношении высших чиновников. Это и министр [сельского хозяйства, заместитель председателя правительства региона Андрей] Бурлаков вот недавно, и [экс-министр здравоохранения Владимир] Стрючков, и [зампред облправительства Валерий] Савин. Вот Вы не хотите ли как должностное лицо, призванное беречь репутацию Пензенской городской думы, временно сложить свои полномочия в качестве главы города Пензы до окончания проверочных мероприятий правоохранительных органов, учитывая, что на кону не только репутация Пензенской городской думы, но и репутация губернатора Пензенской области [Ивана Белозерцева]?» — спросил Александр Смирнов в ходе 10-й очередной сессии гордумы в пятницу, 29 мая.

В ответ на это Владимир Мутовкин задал встречный вопрос.

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«Уточните, пожалуйста: в связи с чем я должен сложить полномочия и в чем заключается суть вот той информации конкретно?» — обратился он к коммунисту.

После этого Александр Смирнов попросил пояснить, насколько серьезна сложившаяся ситуация и стоит ли «опасаться».

«Ну, опасаться или не опасаться — это Ваше личное дело, а поскольку там возбуждено уголовное дело, все пояснения уполномочен давать только Следственный комитет», — подчеркнул Владимир Мутовкин.

«В принципе, Вы не готовы, да?» — поинтересовался руководитель фракции КПРФ.

«Не вижу пока оснований», — заявил глава города.

В продолжение сессии Владимир Мутовкин акцентировал внимание на том, что в то время, когда он возглавлял департамент ЖКХ Пензы, учреждение осуществляло не приемку готовых новостроек, а лишь часть работ по одному дому.