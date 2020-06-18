На выборах губернатора Пензенской области будет использоваться 107 КОИБов Политика

Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. 107 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будет использоваться на выборах губернатора Пензенской области 13 сентября. Об этом сообщил глава облизбиркома Александр Синюков.

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«У нас в оперативном управлении их 110: 107 используется, по технологии три всегда в резерве», — пояснил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве региона в четверг, 18 июня.

Александр Синюков уточнил, что в Заречном КОИБы будут установлены на всех 25 участках для голосования.

Еще 82 комплекса, по его словам, намечено использовать в Пензе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября 2020 года.

По имеющейся информации, три политические партии уже уведомили избирательную комиссию о проведении конференций по выдвижению кандидатов: ЛДПР и «Справедливая Россия» запланировали их на 20 июня, «Возрождение аграрной России» — на 23-е число.