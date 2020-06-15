«Справедливая Россия» выдвинет Анну Очкину кандидатом в губернаторы Пензенской области Экономика

Пенза, 15 июня 2020. PenzaNews. Президиум Центрального совета «Справедливой России» согласовал кандидатуру заведующей кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий Пензенского государственного университета (ПГУ) Анны Очкиной для выдвижения кандидатом на должность губернатора Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба партии.

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Комментируя ИА «PenzaNews» данное решение постоянно действующего центрального руководящего выборного коллегиального органа партии, председатель совета реготделения «Справедливой России», замглавы комитета Законодательного собрания области по бюджетной, налоговой и финансовой политике Валерий Плахута напомнил, что еще в феврале 2020 года кандидатура Анны Очкиной была рекомендована на пост руководителя реготделения и ее планировалось избрать на эту должность на конференции, которую пришлось отложить из-за коронавируса.

По словам Валерия Плахуты, в настоящее время возобновлена подготовка к конференции, на которой будут рассмотрены вопросы и об избрании Анны Очкиной председателем совета реготделения «Справедливой России», и об ее выдвижении кандидатом в губернаторы.

Собеседник агентства пояснил, что вопросы о дате и месте проведения общего собрания отделения партии лучше задать непосредственно Анне Очкиной, поскольку фактически деятельностью реготделения уже руководит она.

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В свою очередь Анна Очкина сообщила ИА «PenzaNews», что конференция запланирована на субботу, 20 июня.

Однако, по ее словам, остается ряд моментов, требующих прояснения в связи с сохранением ограничений из-за текущей эпидситуации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. С 31 марта по 21 июня предусмотрена самоизоляция граждан.

Регион находится на первом этапе снятия ограничений.

В соответствии с постановлением, которое губернатор Иван Белозерцев подписал 31 мая, разрешено проведение отчетно-выборных конференций политических партий, их региональных, местных отделений и иных общественных объединений по выдвижению кандидатов на пост губернатора Пензенской области, кандидатов в депутаты Госдумы и представительных органов муниципальных образований.