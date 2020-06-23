«Единая Россия» выдвинет кандидата на пост губернатора Пензенской области 4 июля Политика

Пенза, 23 июня 2020. PenzaNews. Решение о выдвижении кандидата на пост губернатора Пензенской области от «Единой России» будет принято на конференции регионального отделения партии, которая состоится в субботу, 4 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе реготделения «Единой России».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Делегатами конференции станут представители всех местных отделений города Пензы и районов области», — отметили в штабе пензенских единороссов.

В пресс-службе подчеркнули, что в связи с эпидситуацией по коронавирусу мероприятие пройдет с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 16 июня президиум Генерального совета «Единой России» принял решение рекомендовать пензенскому реготделению партии выдвинуть действующего губернатора Ивана Белозерцева в качестве кандидата на пост главы региона.

К настоящему времени в Пензенской области две партии выдвинули своих кандидатов на должность губернатора: ЛДПР — Александра Васильева, «Справедливая Россия» — Анну Очкину.