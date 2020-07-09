Петр Чугай подал документы для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора Политика

Пенза, 9 июля 2020. PenzaNews. Председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», старейший по возрасту депутат Пензенской городской думы седьмого созыва Петр Чугай подал в облизбирком документы для начала процедуры регистрации в качестве кандидата на пост губернатора.

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В ходе заседания рабочей группы, состоявшегося в четверг, 9 июля, заместитель председателя избиркома Пензенской области Алексей Климухин по порядку назвал каждый из представленных документов.

Затем Петру Чугаю было передано по одному экземпляру форм подтверждения о принятии документов, связанных с выдвижением на пост губернатора Пензенской области.

После этого Алексей Климухин проинформировал присутствующих о том, что Петр Чугай решил не назначать уполномоченного представителя по финансовым вопросам, а возложить эти полномочия на себя.

Вопрос о выдаче ему разрешения на открытие специального избирательного счета планируется рассмотреть на заседании облизбиркома 9 июля.

Для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Петру Чугаю предстоит пройти муниципальный фильтр — его выдвижение должны поддержать минимум 253 депутата представительных органов муниципальных образований Пензенской области.

Кроме листов поддержки с подписями народных избранников, Петр Чугай должен направить в облизбирком сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, заявления от них и иные необходимые документы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», своих кандидатов на должность губернатора Пензенской области выдвинули пять партий: ЛДПР — Александра Васильева, «Справедливая Россия» — Анну Очкину, «Единая Россия» — Ивана Белозерцева, КПРФ — Олега Шаляпина, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — Петра Чугая.