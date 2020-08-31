Смирнов прокомментировал позицию пензенских коммунистов по «троллейбусной» поправке Политика

Пенза, 31 августа 2020. PenzaNews. Глава фракции КПРФ в пензенской гордуме Александр Смирнов прокомментировал позицию депутатов-коммунистов, которые на прошедшей 28 августа сессии при голосовании по вопросу о внесении изменений в бюджет в целом — вместе с поправкой о направлении денежных средств на троллейбусные перевозки в октябре — высказались против.

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«Владимир Борисович Мутовкин [глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме] не выносил данную поправку на голосование [отдельно]», — сказал он в ходе встречи с журналистами, состоявшейся на крыльце мэрии Пензы в понедельник, 31 августа.

По мнению Александра Смирнова, тем самым председательствующий на сессии нарушил п. 19 ст. 16 регламента пензенской гордумы.

«Мы на ближайшей сессии поднимем вопрос об отрешении Владимира Борисовича Мутовкина от занимаемой должности», — заявил глава фракции КПРФ, которую в гордуме представляют 12 депутатов из 35.

Он обратил внимание на то, что вопрос о закрытии маршрутов находится исключительно в компетенции администрации Пензы, которая ранее представила концепцию развития транспортной системы на период до 2024 года, предусматривающую возможность полного отказа от троллейбусов.

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«Мы считаем, что популистской вот этой мерой — поддержать троллейбусы в октябре — пытались сгладить негативную волну, которая была озвучена в том числе в средствах массовой информации в связи с обнародованием — частичным обнародованием — новой концепции развития транспортного движения, которую представил [мэр Пензы] Лузгин Андрей Вячеславович», — пояснил Александр Смирнов.

Коммунист напомнил, что КПРФ выступает за развитие муниципального транспорта, включая экологически чистый.

По его словам, сохранить троллейбусное движение в Пензе можно, если заложить необходимое финансирование в областном бюджете, но для этого нужна политическая воля.

Отвечая на вопрос о том, при каких условиях фракция коммунистов в гордуме поддержит выделение средств на электротранспорт из городского бюджета, Александр Смирнов сказал, что это произойдет, если они будут предусмотрены как минимум до конца текущего года.

«Выделение денежных средств на один месяц сродни убийству троллейбусов», — подчеркнул он.