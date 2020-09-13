Олег Шаляпин проголосовал на выборах губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. Заместитель главы города Пензы, секретарь обкома КПРФ Олег Шаляпин проголосовал на выборах губернатора на избирательном участке №211, расположенном в здании пензенской районной больницы.

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«Проголосовал за достойное будущее Пензенской области, за перемены к лучшему», — сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос ИА «PenzaNews» о том, честно ли, на его взгляд, проходят выборы в регионе, Олег Шаляпин заявил, что зафиксированы отдельные нарушения.

«Это в основном касается голосования на дому, то есть люди заявки не делают на голосование, а все равно числятся в списке проголосовавших», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, соответствующие материалы переданы в Следственный комитет для проверки.

«Где-то порядка пяти таких вот фактов мы обнаружили», — уточнил Олег Шаляпин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на пост губернатора претендуют пять человек: Иван Белозерцев («Единая Россия»), Александр Васильев (ЛДПР), Анна Очкина («Справедливая Россия»), Петр Чугай (Партия пенсионеров) и Олег Шаляпин (КПРФ).