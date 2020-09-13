EN
18:26:39 Воскресенье, 13 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Анна Очкина проголосовала на выборах губернатора Пензенской области

12:16 | 13.09.2020 | Политика

Печать

Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. Заведующая кафедрой «Методология науки, социальные теории и технологии» Пензенского государственного университета, председатель совета реготделения «Справедливой России» Анна Очкина проголосовала на выборах губернатора на избирательном участке №150, расположенном в лицее современных технологий управления №2.

Анна Очкина проголосовала на выборах губернатора Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я считаю, что действительно этот выбор очень значим будет для всех сегодня. Мы решаем судьбу края, судьбу губернии», — подчеркнула она в ходе общения с журналистами.

Отвечая на вопрос ИА «PenzaNews» о том, честно ли, на ее взгляд, проходят выборы в регионе, Анна Очкина сказала, что поступают сообщения о возможных нарушениях, которые подлежат проверке.

«Очень много говорили, например, о несброшюрованных книгах [списках избирателей], но есть уже объяснение ЦИК, что вот в связи с тем, что 11, 12 [сентября] — это вроде как досрочное голосование, то это не является нарушением. [...] Есть также жалобы на то, что наблюдателей не пускают близко к книгам, к протоколам, но это объясняется, опять же, пандемией», — отметила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на пост губернатора претендуют пять человек: Иван Белозерцев («Единая Россия»), Александр Васильев (ЛДПР), Анна Очкина («Справедливая Россия»), Петр Чугай (Партия пенсионеров) и Олег Шаляпин (КПРФ).

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензы подозревается в краже телефона школьницы В Спасске возбуждено дело по факту кражи со счета женщины 165 тыс. рублей
Баскетболистка пензенской «Юности» заразилась коронавирусом Житель Пензы помог задержать нетрезвого водителя
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и восьми районах В Пензенской области за сутки подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом, 11 человек выписаны
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама