Губернатор Белозерцев пожелал сенатору Львовой-Беловой успехов в работе Политика

Пенза, 28 сентября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пожелал сенатору РФ – представителю от правительства региона Марии Львовой-Беловой успехов в работе.

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«Многие знают, что сенатором от Пензенской области стала многодетная мама Мария Алексеевна Львова-Белова, которая реализовала за последние годы ряд серьезных проектов в области социализации людей с инвалидностью. Эти проекты признаны на федеральном уровне. Она недавно стала победителем федерального конкурса «Лидеры России». Все мы желаем Марии Алексеевне успехов в работе на благо нашего региона», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания с членами правительства Пензенской области, которое состоялось в режиме видеоконференции в понедельник, 28 сентября.

Он призвал чиновников активнее взаимодействовать с сенаторами и депутатами Госдумы России в период подготовки федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, инициируя участие Пензенской области в различных программах и проектах.