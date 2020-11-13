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Доступ на предстоящие заседания комиссий гордумы Пензы ограничат из-за эпидобстановки

17:02 | 13.11.2020 | Политика

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Пенза, 13 ноября 2020. PenzaNews. Ограниченный круг лиц будет присутствовать на предстоящих заседаниях постоянных комиссий Пензенской городской думы из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе представительного органа муниципального образования.

Доступ на предстоящие заседания комиссий гордумы Пензы ограничат из-за эпидобстановки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По завершении всех комиссий глава города Владимир Мутовкин соберет пресс-конференцию, на которой подробно расскажет, какие решения были приняты по конкретным комиссионным вопросам», — сказали в гордуме.

Ожидается, что дата проведения пресс-конференции станет известна позднее.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 ноября.

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