Доступ на предстоящие заседания комиссий гордумы Пензы ограничат из-за эпидобстановки Политика

Пенза, 13 ноября 2020. PenzaNews. Ограниченный круг лиц будет присутствовать на предстоящих заседаниях постоянных комиссий Пензенской городской думы из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе представительного органа муниципального образования.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По завершении всех комиссий глава города Владимир Мутовкин соберет пресс-конференцию, на которой подробно расскажет, какие решения были приняты по конкретным комиссионным вопросам», — сказали в гордуме.

Ожидается, что дата проведения пресс-конференции станет известна позднее.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 ноября.