Освободившуюся после ухода Космачева должность вице-спикера никто не займет — Лидин Политика

Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Вопрос о том, кто займет пост заместителя председателя Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва в связи с досрочным прекращением полномочий Вячеслава Космачева, на данный момент не стоит, поскольку решено сэкономить бюджетные средства, выплачиваемые в виде денежного содержания. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил спикер областного парламента, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин.

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Он выразил уверенность в том, что двоих заместителей, осуществляющих полномочия на профессиональной постоянной основе, вполне достаточно.

«Мы перераспределим полномочия между двумя заместителями — Сергеем Николаевичем Егоровым и Владимиром Васильевичем Полукаровым. Побольше будет нагрузки, но я думаю, что это вполне реально по их таланту, их профессионализму и так далее. Поэтому мы сейчас с целью экономии средств не будем направлять эти средства на эту вакантную должность. […] Часть полномочий я возьму на себя», — сказал собеседник агентства.

Валерий Лидин напомнил, что Вячеслав Космачев, которому предложена должность главврача пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко, остается депутатом Заксобрания.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

До настоящего времени на постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работали девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

2 июля полномочия вице-спикера Вячеслава Космачева были прекращены досрочно.