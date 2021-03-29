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Калентьев продолжит работать в качестве врио министра сельского хозяйства

13:14 | 29.03.2021 | Политика

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Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Роман Калентьев, возглавивший Минсельхоз Пензенской области 1 сентября 2020 года, продолжит работать в должности временно исполняющего обязанности министра. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 29 марта.

Калентьев продолжит работать в качестве врио министра сельского хозяйства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Что касается министерства сельского хозяйства, Роман Анатольевич Калентьев, значит, Вы продолжаете работать», — сказал он.

Вместе с тем, по словам Олега Мельниченко, в руководящем составе ведомства произошли изменения.

«Вы тоже выходите из этого цикла с потерями. Жду предложений по Вашему заместителю. В течение недели прошу доложить, кого Вы на эту должность рассматриваете и будете назначать», — добавил глава региона.

Согласно сведениям, размещенным на сайте министерства сельского хозяйства Пензенской области, до настоящего времени у руководителя ведомства Романа Калентьева было два заместителя.

Это Эдуард Каташов, который начал трудиться на данном посту в январе 2016 года, когда Минсельхоз еще возглавлял Андрей Бурлаков, впоследствии уволенный в связи с утратой доверия после возбуждения уголовного дела, и Сергей Самойлов, перешедший на работу в министерство уже после того, как осенью 2020-го ведомство возглавил Роман Калентьев.

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